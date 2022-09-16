Ekonomi Avrupa rotayı Çinden Türkiyeye çevirdi Ticaret için ideal bir yer
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi: Ticaret için ideal bir yer

Alman basının yer alan analizde Çin'de başlayan koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'nin mal tedariki için giderek daha önemli bir ülke haline geldiği vurgulandı. Westphalian nakliye şirketi CEO'su Tobias Bartz, "Şirketlerin operasyonlarını Asya'dan Avrupa'ya taşımak istediklerini görüyoruz. Türkiye çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal bir yer" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Avrupa rotayı Çinden Türkiyeye çevirdi: Ticaret için ideal bir yer
Arşiv

Alman basının yer alan analizde Çin'de başlayan koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'nin mal tedariki için giderek daha önemli bir ülke haline geldiği vurgulandı.

Westphalian nakliye şirketi CEO'su Tobias Bartz, "Şirketlerin operasyonlarını Asya'dan Avrupa'ya taşımak istediklerini görüyoruz. Türkiye çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal bir yer" dedi.

"ÇİN'E YÖNELİK İYİ NİYET SONA ERDİ"

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck Çin'e karşı net mesajlar verdi. Habeck, Çin'in korumacı politikalarını eleştirerek, ticarette daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Habeck, "Çin'e karşı iyi niyet sona erdi" dedi.

Avrupa Birliği ocakta 36 milyar avro ticaret açığı verdi
DÜNYA
Avrupa Birliği ocakta 36 milyar avro ticaret açığı verdi

Gümrük anlaşması acilen imzalanmalı: Çin'e karşı Türkiye'ye ihtiyacımız var
EKONOMİ
Gümrük anlaşması acilen imzalanmalı: Çin'e karşı Türkiye'ye ihtiyacımız var
Puanı son dakikalarda kurtardık

Puanı son dakikalarda kurtardık

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmesini bildi.
Fırtına Avrupada siftah yaptı

Fırtına Avrupa'da siftah yaptı

​Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
İki lider bir araya geldi

İki lider bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde kritik görüşme gerçekleşti.
FETÖ'ye hem af hem tazminat

FETÖ'ye hem af hem tazminat

​KHK'lılara af ve işe iade sözü veren Kılıçdaroğlu vaadini bir adım daha ileri taşıdı.
'İttifak' değil 'iş birliği'

'İttifak' değil 'iş birliği'

​İYİ Parti'den kelime oyunu.

Sektörler 'konut'a hazır

Sektörler 'konut'a hazır

​Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı.
Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Hafta sonuna dikkat

Hafta sonuna dikkat

​Meteoroloji il il uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor.
'Ticaret için ideal bir yer'

'Ticaret için ideal bir yer'

​Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi.
Şanghay'da ilklerin zirvesi

Şanghay'da ilklerin zirvesi

​Erdoğan özel konuk olarak katılıyor.
Paşinyan: Barış için toprak vermeye hazırım

Paşinyan: Barış için toprak vermeye hazırım

​Paşinyan, istifasını isteyen muhaliflere ve Ermeni diasporasına meydan okudu.
Huşû yoksa namaz yüktür

Huşû yoksa namaz yüktür

​Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin.

Üşüyen Avrupa isyan edebilir

Üşüyen Avrupa isyan edebilir

​IMF'den kış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.