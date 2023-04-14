Avrupa'da elektrik fiyatları tavan yaptı: 200 dolar olan fatura 2 bin doları aştı

"Kaç kişi bununla başa çıkabilir? Çok değil mi? Pek çok işletme de yapamaz. Aynı zamanda fiyatlarını muhtemelen yüzde yüz artırmak zorunda kalacaklar. Müşterilerin parası yok çünkü her şey elektrik faturasını ödemeye gidiyor. Burada ne olacağını gerçekten bilmiyorum."