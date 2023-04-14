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Ekonomi

Avrupa'da elektrik fiyatları tavan yaptı: 200 dolar olan fatura 2 bin doları aştı

Avrupa ülkelerinde hızla yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatları, büyük bir krize yol açtı. Artan enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan The Dollar Vigilante'nin kurucusu Jeff Berwick, İngiltere, Almanya ve Fransa'daki yükselen faturalara dikkat çekti. 200 dolar olan faturanın 2 bin doları bulduğunu söyleyen Berwick, "Kaç kişi bununla başa çıkabilir? Müşterilerin parası yok çünkü her şey elektrik faturasını ödemeye gidiyor. Burada ne olacağını gerçekten bilmiyorum." dedi.

11:16 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Avrupa ülkelerinde artan elektrik faturaları büyük bir krize yol açtı.

Avrupa ülkelerinde artan elektrik faturaları büyük bir krize yol açtı.

Avrupa ülkelerinde, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle hızla yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatları, sanayiyi krize soktu. Metal üreticileri kapanmaya, üretimi azaltmaya veya tamamen durdurmaya başladı. Enerji krizinin uzun süre devam etmesi halinde kapanmaların artacağı tahmin ediliyor.

Gaz fiyatlarının hızlı tırmanışı elektriği de büyük oradan etkiledi. Avrupa ülkelerinde toptan elektrik piyasalarında fiyatlar 1 yıl öncesine kıyasla zaman zaman 8 katı bulan seviyelerde yükseldi.

"Müşterilerin bütün parası elektrik faturasına gidiyor"

Artan enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan The Dollar Vigilante'nin kurucusu Jeff Berwick, İngiltere, Almanya ve Fransa'daki yükselen faturalara dikkat çekti. 200 dolar olan faturanın 2 bin doları bulduğunu söyleyen Berwick,
"Kaç kişi bununla başa çıkabilir? Çok değil mi? Pek çok işletme de yapamaz. Aynı zamanda fiyatlarını muhtemelen yüzde yüz artırmak zorunda kalacaklar. Müşterilerin parası yok çünkü her şey elektrik faturasını ödemeye gidiyor. Burada ne olacağını gerçekten bilmiyorum."
dedi.
The Dollar Vigilante'nin kurucusu Jeff Berwick

Enerji krizi Avrupa'yı kömür ve nükleere yöneltti

Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ile yaşanan enerji krizi karşısında geçmişte soğuk baktıkları ve kullanımına son vermeyi planladıkları kömüre ve nükleer enerjiye yöneldi.

Enerji krizi nedeniyle kapatılmış olan 26 kömür santrali ünitesi yeniden faal hale getirildi. AB ülkelerinin elektrik üretiminde nükleer santraller ilk sırayı aldı.

Özellikle doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarda Rusya'ya yüksek derecede bağımlı Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı savaşla birlikte derin bir enerji krizi yaşamaya başladı.




#Avrupa
#doğal gaz
#elektrik
#İngiltere
#Fransa
#Almanya
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