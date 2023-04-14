Avrupa'da elektrik fiyatları tavan yaptı: 200 dolar olan fatura 2 bin doları aştı

Avrupa ülkelerinde artan elektrik faturaları büyük bir krize yol açtı.
Avrupa ülkelerinde, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle hızla yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatları, sanayiyi krize soktu. Metal üreticileri kapanmaya, üretimi azaltmaya veya tamamen durdurmaya başladı. Enerji krizinin uzun süre devam etmesi halinde kapanmaların artacağı tahmin ediliyor.
Gaz fiyatlarının hızlı tırmanışı elektriği de büyük oradan etkiledi. Avrupa ülkelerinde toptan elektrik piyasalarında fiyatlar 1 yıl öncesine kıyasla zaman zaman 8 katı bulan seviyelerde yükseldi.
"Müşterilerin bütün parası elektrik faturasına gidiyor"
Enerji krizi Avrupa'yı kömür ve nükleere yöneltti
Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ile yaşanan enerji krizi karşısında geçmişte soğuk baktıkları ve kullanımına son vermeyi planladıkları kömüre ve nükleer enerjiye yöneldi.
Enerji krizi nedeniyle kapatılmış olan 26 kömür santrali ünitesi yeniden faal hale getirildi. AB ülkelerinin elektrik üretiminde nükleer santraller ilk sırayı aldı.
Özellikle doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarda Rusya'ya yüksek derecede bağımlı Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı savaşla birlikte derin bir enerji krizi yaşamaya başladı.