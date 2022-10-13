Ekonomi Avrupada gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90ı geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Böylece, AB, planlanandan 3 ay önce depolama hedefinin üzerine ulaşmış oldu.

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Haber Merkezi AA
Avrupada gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90ı geçti
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Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, bugün itibarıyla AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

Böylece, AB, planlanandan 3 ay önce depolama hedefinin üzerine ulaşmış oldu.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkeleri, geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin etti.

AB, savaşın başlamasıyla üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda da yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Bugün itibarıyla Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki toplam doluluk oranı yüzde 91,56 olarak kaydedildi.

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AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğal gaz depo kapasitesi yer alıyor.

Avrupa'nın toplam doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor. Halihazırda AB'nin depolarındaki gaz miktarı ise 104,3 milyar metreküp olarak belirlendi.

Mevcut durumda, Belçika ve Portekiz depolarında tam doluluk oranını yakalarken, Danimarka yüzde 99, Fransa ve Polonya yüzde 98 oranında doluluğa ulaştı.

Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
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Avrupa’nın 21 Eylül itibariyle doğal gaz stoku ortalama yüzde 86.67 doluluk oranına ulaştı. Yüzde 90’ın üzerinde gaz stokuyla Portekiz, Polonya, Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç listenin en üstünde bulunuyor.
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İngiltere yüzde 95 civarında doluluk oranına sahipken 2021 yılında Avrupa Birliği, ABD'den en yüksek alımını yaptı.
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Öte yandan ABD’nin 2021 yılı doğal gaz ihracatı tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı ve Ukrayna-Rusya savaşından sonra Katar dünyanın en büyük likit gaz (LNG) tedarikçisi oldu.
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YÜZDE 90’IN ÜZERİNE ÇIKAN İLK 5

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre 21 Eylül itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinin Doğal Gaz Stoku ortalama yüzde 86.67’ye ulaştı.
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Avrupa Birliği Komisyonu 23 Mart’ta yeni düzenleme yaparak birlik ülkelerinin yeraltı depolarındaki gaz stokunu 1 Ekim’e kadar yüzde 80’nin üstüne çıkarılması kararı almıştı. 21 Eylül’de açıklanan verilere göre Portekiz yüzde 100, Polonya yüzde 98.1, Fransa 95.9 ve Danimarka yüzde 94.85 doluluk oranına ulaştı.
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UKRAYNA GAZ STOKU: 29.41

AB’den ayrılan İngiltere’nin Brexit sonrası gaz stokunun yüzde 95.52 olduğu ifade edildi.
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Gaz Stokları yüzde 80’in altında kalan ülkeler ise Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Letonya oldu. Ukrayna’nın doğal gaz stoku ise yüzde 29.41 olarak açıklandı.
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ABD 2021’DE REKOR SEVİYEDE GAZ İHRAÇ ETTİ


ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, ABD 2000 yılına kadar nispeten küçük hacimlerde ve çoğunlukla boru hattıyla Meksika ve Kanada'ya doğal gaz ihraç ederken 2000 yılından itibaren gaz ihracatı kademeli olarak arttı. ABD, 2021 yılında rekor seviyede 41 ülkeye doğal gaz ihraç etti. Avrupa Komisyonu tarafından 10 Ocak 2022 tarihinde açıklanan AB-ABD Gaz İhracatı raporuna göre; AB, enerji arzını çeşitlendirmek ve daha güvenli hale getirmek için ABD’den giderek daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etti. Raporda “Veriler, 2021'de AB'ye yapılan LNG ihracatının en yüksek hacmi kaydettiğini ve tahmini değeri 12 milyar Euro ile 22 milyar metreküpe ulaştığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
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PAZAR ÖNGÖRÜLERİ

AB raporunda küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasının giderek daha rekabetçi hale geldiğini vurgulayarak Uluslararası Enerji Ajansı’nın pazarın geleceği konusundaki öngörüsüne yer verdi. Buna göre, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının 2040 yılına kadar 2016 seviyelerine kıyasla neredeyse yüzde 20 artmasını beklendiğini ifade edildi. Raporda; ABD’nin dünyanın en büyük gaz ‘üreticisi’ olduğunun, AB’nin ise ABD’nin arkasından dünyanın en büyük gaz ‘tüketicisi’ olduğunun altı çizildi.
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ABD VE AVUSTRALYA YENİ GAZ ÜRETİM TESİSLERİNİ AÇACAK


AB Komisyonu verilerine göre, Katar dünyanın uzak ara en büyük LNG tedarikçisi olduğu vurgulandı. Diğer büyük tedarikçiler arasında Avustralya, ABD, Nijerya, Malezya, Rusya ve Endonezya bulunmaktadır. Gelecek birkaç yıl içinde ABD ve Avustralya yeni tesislerini devreye sokarak gaz teminini büyük ölçüde arttıracağının altı çizildi.
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Avrupa'nın 21 Eylül itibariyle doğal gaz stoku ortalama yüzde 86.67 doluluk oranına ulaştı. Yüzde 90'ın üzerinde gaz stokuyla Portekiz, Polonya, Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç listenin en üstünde bulunuyor.


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