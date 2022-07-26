Ekonomi Avrupada gaz fiyatları marttan beri en yüksek seviyeye ulaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'da gaz fiyatları marttan beri en yüksek seviyeye ulaştı

Avrupa'da megavatsaat başına 200 avroyu geçen doğal gaz fiyatı, marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupada gaz fiyatları marttan beri en yüksek seviyeye ulaştı
Arşiv.

Fiyatların artışında, Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürmesi ve Moskova ile Avrupa arasındaki gerginlik etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 176,6 avrodan kapandı.

  • Bugün 178,9 avrodan açılan doğal gaz fiyatları, saat 18.17 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 14,32 artışla 201,90 avroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

  • Şirket, boru hattına hizmet eden türbinlerle ilgili bir sorun nedeniyle boru hattının ihracatının yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün AB üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Gazprom'un Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki türbini onarım için durdurduğunu söyledi.

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