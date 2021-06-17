Ekonomi Avrupalı yatırım fonundan Türkiyeye büyük yatırım
İŞ DÜNYASI

Avrupalı yatırım fonundan Türkiye'ye büyük yatırım

Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkelerinde faaliyet gösteren özel sermaye fonu CEECAT Capital, Türkiye’de sağlık alanında önemli bir yatırıma imza attı. Sterilazyon konteyneri alanında dünyanın en büyük 2'nci üreticisi Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin çoğunluk hissesini satın aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupalı yatırım fonundan Türkiyeye büyük yatırım
Foto/arşiv

Teknolojik üretim yetkinliği ve rekabetçi konumu ile, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri, CEECAT Capital tarafından satın alındı.

Yapılan anlaşma sonrası Avrupalı yatırım fonu Türkiye tıbbı cihaz sektöründe çok önemli bir yatırıma imza atmış oldu.

Bölgesel fonun ilk yatırımı dünya devlerinin tedarikçisi Aygün’e

CEECAT Capital’in yaptığı açıklamaya göre; dünya devlerinin güvenilir tedarikçisi Aygün, Mart 2021’de ilk kapanışını 120 milyon euro taahhütle gerçekleştiren “CEECAT Fund II” isimli fonun ilk yatırımı oldu. CEECAT Fund II’nin yatırımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve bölgesel emeklilik fonları gibi finansal kuruluşlar yer alıyor.

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