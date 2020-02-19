Ekonomi Avrupanın en büyük araç filosunu Türkler yönetecek
OTOMOTİV

Avrupa'nın en büyük araç filosunu Türkler yönetecek

İç pazarda 2019 sonu itibarıyla turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’u günlük araç kiralama sektöründen geldi. Özellikle Avrupalı turistleri ve gurbetçileri odağına alan sektör, her geçen gün büyüyen potansiyeliyle iş dünyasının yeni gözdesi olarak dikkat çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Selçuk Nazik
Selçuk Nazik

Türkiye'nin önemli yatırım alanlarından biri haline gelen günlük araç kiralama sektörü rotasını yabancı turistlere ve gurbetçilere çevirdi. Turizm gelirleri içerisindeki payını her geçen yıl artıran sektörün yeni hedefi, turistlerin Türkiye'de yaptığı kişi başı harcama tutarlarını yükselterek daha fazla gelir elde etmek. 2020 Ocak ayı itibariyle Elitcar Genel Müdürlüğü görevini üstlenen otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Selçuk Nazik, Türkiye'nin turizm trafiği göz önünde bulundurulduğunda sektörün 10 milyar TL'lik bir potansiyelinin olduğunu açıkladı.

"Günlük araç kiralama sektöründe 10 milyar TL'lik potansiyel"

Avrupalı turistlerin kiralık araç talebinin iç pazarda büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirten Nazik, "Günlük araç kiralama, turizm gelirlerinin yüzde 10'a yakınını oluşturuyor. Türkiye'nin turizm trafiğini göz önünde bulundurduğumuzda ise sektörün hali hazırda 10 milyar TL'lik bir potansiyelinin bulunduğunu ve sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Doğru adımların atılması durumunda bu rakamın ikiye katlanması çok da uzak değil. Avrupa'da 41 ülkede hizmet veren ve binin üzerinde seyahat acentesi tarafından kullanılan yerli acente yazılımına sahip bir şirket olarak, hem yurtiçi hem de yurt dışındaki çalışanlarımız ve güçlü bilişim altyapımız ile Türkiye ekonomisine döviz girmesine katkı sunuyoruz." dedi.

"Avrupa'nın en büyük araç filosunu Türkler yönetecek"

Var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için yazılım sistemleri aracılığıyla yönettikleri binlerce otomobili Türkiye'ye gelen Avrupalı turistlere kiralamaya devam edeceklerini belirten Selçuk Nazik, "16 yıl önce ortaya çıkardıkları yazılım sisteminin, süre gelen yıllar içerisinde 100 binlerce aracın yönetildiği sürdürülebilir bir ekosisteme dönüştü. Bugüne kadar yapılan milyon euroluk yatırımların şirketi getirdiği noktada yüzde 100 Türk şirketi olarak hedefimiz, 10 yıl içerisinde Avrupa'nın en büyük araç filosunu yönetmek." ifadelerini kullandı.

Selçuk Nazik kimdir?

Uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinde çalışan Selçuk Nazik, Ocak 2020 itibarıyla Elitcar şirketleri tepe yönetimine getirildi. Profesyonel iş hayatına Erikli & Nestle Waters şirketinde yönetici adayı olarak başlayan ve 8 yıla yakın bir süre satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli görevler üstlendi. Otomotiv sektörüne Intercity'de adım atan Nazik, Operasyon & İş Geliştirme Müdürlüğünü üstlendi. Son olarak Petrol Ofisi iştiraki VavaCars bünyesinde Satış Müdürü olarak çalışan Selçuk Nazik, Ocak 2020 itibarıyla Elitcar Genel Müdürlük görevinde Avrupa'da lider acenta olma hedefiyle göreve başladı.

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