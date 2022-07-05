Ekonomi Avustralya Merkez Bankasından tarihte bir ilk
DÜNYA EKONOMİSİ

Avustralya Merkez Bankası'ndan tarihte bir ilk

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan yükseltti. Banka böylece tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmış oldu

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Haber Merkezi Diğer
Avustralya Merkez Bankasından tarihte bir ilk
​Avustralya Merkez Bankası

Dün İsrail Merkez Bankası’nın, Stanley Fischer’ın Merkez Bankası başkanı olduğu 2011 yılından bu yana en büyük faiz artışına gitmesinin ardından bu sabah da RBA faiz artırdı.

Aralıksız 3 toplantıda faiz artıran banka, son adımla politika faizini Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 1,35’e çıkardı.

Bu kararla birlikte RBA mayıs ayından bu yana toplam 125 baz puan faiz artırırken, banka tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmış oldu.

RBA Başkanı Philip Lowe kararın açıklanmasının ardından yayımlanan açıklamada, “Kurul, önümüzdeki aylarda Avustralya’daki parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adım atmayı bekliyor” diyerek faiz artırımlarının süreceği mesajını verdi.

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