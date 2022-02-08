Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatları yeniden yükselişte Üretim artarsa fiyatlar düşer
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayçiçek yağı fiyatları yeniden yükselişte: Üretim artarsa fiyatlar düşer

Ayçiçek yağı fiyatları yine yükseldi. Aralık ayının son haftasında sembolik bir indirim yapan zincir marketler, 5 litrelik yağın fiyatını yeniden 119-140 liraya çıkardı. Fiyat artışlarını hammadde sıkıntısına bağlayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, fiyatları düşürme yolunun üretimi artırmaktan geçtiğini söyledi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Ayçiçek yağı fiyatları yeniden yükselişte: Üretim artarsa fiyatlar düşer ​
Ayçiçek yağı

Geçtiğimiz yıl en çok konuştuğumuz konulardan biri de ayçiçek yağı fiyatlarındaki ani yükseliş oldu. Daha birkaç gün öncesine kadar zincir marketlerde ortalama 109 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı tekrar yükseldi.

Geçen yıl yaşanan büyük zamların ardından marketler Aralık 2021’in son haftasında sembolik bir indirim yapmıştı. Muhabirimizin dün sabah saatlerinde zincir marketleri dolaşarak not ettiği 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 119 liradan başlıyor, 140 liraya kadar çıkıyor.

Yağ fiyatlarındaki bu yükselişin nedenlerini ve çözüm önerilerini Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’e sorduk.

Hasat dönemi sonrasında ülkemizin ürettiği hammaddenin sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Büyükhelvacıgil, “Her yıl olduğu gibi, yeni hasat dönemine kadar ülkemizin ihtiyacını bundan sonraki dönemde ithalatla karşılayacağız” dedi.

Tahir Büyükhelvacıgil
Tahir Büyükhelvacıgil

ÜRETİM REKOR KIRDI

Pandemiden dolayı Türkiye’de ve dünyada bitkisel yağ piyasalarının çok sıkıntılı geçtiğini belirten Büyükhelvacıgil, şu bilgileri verdi: “

  • Ayçiçeği üretim rekoltemiz 1,7 milyon ton civarında gerçekleşti. Üreticinin de, sanayicinin de yüzünü güldüren bu rekolte, yıllık ihtiyacımız olan 2,5-3 milyon ton hedefine ulaşmada çok önemli bir gelişme. En çok ithalat gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Bölgesi’nde de üretim geçtiğimiz yıl rekor kırdı. Sadece Ukrayna ve Rusya’da toplam üretim 35 milyon ton civarında gerçekleşti. Ancak bütün bunlar yağ fiyatlarının düşmesine yetmemiş görünüyor.”

3 MİLYON TONA ÇIKARABİLİRİZ

Girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “En önemli hedefimiz, ayçiçeğinde üretimimizi 2.5-3 milyon tona çıkarabilmek. Bu ihtiyacımızı çözebilirsek fiyat ve üretim anlamında sektörümüzün ve vatandaşlarımızın rahatlamasını, sorunların çözümünü sağlayabiliriz. Yağlı tohumlarda ithalatı, dolayısıyla hammadde maliyetlerini düşürürsek, dünya ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecek düzeye gelebiliriz. Türkiye, zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülkedir” diye konuştu.

Yüzde 75 dışarıya bağımlı haldeyiz

  • Büyükhelvacıgil, dünya bitkisel yağ piyasalarındaki olağanüstü fiyat hareketlerinin hem üreticilere, sanayicilere ve hem de tüketicilere zor günler yaşattığını hatırlattı. Büyükhelvacıgil, “Yağlı tohumlar, ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalemi içerisinde yer alıyor. Ham madde bakımından maalesef yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız” diye konuştu.

Doğru planlama ile yüzler güler

Yılda 3,5- 4 milyar doları dışarıya ödediğimizi söyleyen Büyükhelvacıgil, “Güçlü bir sanayimiz ve Avrupa standartlarının üzerinde bir alt yapımız var. Doğru bir üretim planlaması ile ayçiçeğinde dışa bağımlılığı sona erdirerek dünyada fiyat dalgalanmalarında daha az etkilenir ve üreticinin de sanayicinin yüzünü güldürebiliriz" dedi.

Rusya-Ukrayna krizi gıda fiyatlarını etkiler

  • Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle ithalatta sorun yaşanmasının, başta ekmek olmak üzere, gıda fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Bayraktar, "Ürün bulunamaması önemli ölçüde buğdayın işlenmiş ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına ve fabrikalarının çalışmamasına sebep olacaktır. Bunun tedbirlerinin şimdiden alınması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Kanola ayçiçeğine alternatif: Ayçiçek yağında fiyat artışı kanolaya yöneltti
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Kanola ayçiçeğine alternatif: Ayçiçek yağında fiyat artışı kanolaya yöneltti

Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili önemli gelişme: İndirim etiketlere yansıyacak
FOTOĞRAF 12
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Temel gıda fiyatlarında indirim beklentisi oluşturan düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı.
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Bakanlığın KDV oranlarında yapacağı düzenlemenin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce sinyalini verdiği çalışmayla birlikte özellikle ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta gibi temel gıda fiyatlarının düşmesi öngörülüyor.
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Milli Gazete'de yer alan habere göre; söz konusu çalışmanın ana hatlarının oluşması için farklı alternatiflerin değerlendirildiği; Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başlandığı öğrenildi.
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KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak.
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Böylelikle; KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin, temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da bekleniyor.
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Bu bağlamda; un, yumurta, süt ay çiçek yağı gibi yüksek etiketli ürünlerin fiyatlarında ciddi bir iyileşmenin olması öngörülüyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve mevcut düzende farklı oranlarda uygulanan KDV oranları ile ilgili kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada \"KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor\" demişti.
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Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.
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Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili önemli gelişme: İndirim etiketlere yansıyacak
Ayçiçek yağı, un ve yumurta fiyatları için Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Bakanlığın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışmayla birlikte KDV oranlarında düzenlemeye gideceği öğrenildi. Söz konusu düzenleme sonunda ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta gibi ürünlerde fiyatların düşmesi bekleniyor.


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