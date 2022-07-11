Ekonomi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 8 temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Her derde deva

'Her derde deva'

Köylünün 'yarım doktor' dediği bitkinin hasadı başladı.
Altı il için kuvvetli yağış uyarısı

Altı il için kuvvetli yağış uyarısı

Sel ​tehlikesi devam ediyor.
Milyonlar tek ses oldu

​Kutsal topraklardaki Müslümanlar 'af olmak' hedefine kilitlendi.

​Ertuğrul Gazi'nin bir deposu Türkiye'deki konutlara 10 gün yetiyor.

​Srebrenitsa'da 50 soykırım kurbanı daha bugün törenle toprağa verilecek.

​Yunan polisi mahrem imam Ahmet Doğan'ı soyduktan sonra botla Türkiye'ye yolladı.

​Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti, kızları yaralı.

​Motosiklet emniyet şeridindeki araca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı.
Türkiye<br>kırmızı bültenle arıyordu

Türkiye
kırmızı bültenle arıyordu

​Yunanistan onursal vatandaşlık verdi.

Yasak olmasına rağmen Mekke ve Medine'ye giren ​gayrimüslimler.

​Hastaneye başvurular 5 kat arttı.

​Japonya Shinzo Abe suikastının gölgesinde sandığa gitti.

Bu sefer de<br>ABD devreye girdi

Bu sefer de
ABD devreye girdi

Kudüs'te Filistinlilere ait özel mülklere el koyuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.