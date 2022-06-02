Ekonomi Aydın-Denizli arası ulaşım 70 dakikaya düşecek Yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aydın-Denizli arası ulaşım 70 dakikaya düşecek: Yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşımın 70 dakikaya düşeceğini, yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Aydın-Denizli arası ulaşım 70 dakikaya düşecek: Yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlanacak
Karaismailoğlu, projenin 23'ü bağlantı, 140'ı ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol yapım çalışmalarını inceledikten sonra Salihağa Kavşağı'ndaki şantiye alanında yaptığı açıklamada, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu son yirmi yıl içinde 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Bu süreçte İstanbul-İzmir, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara otoyollarının yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolunu hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen bu projelerin yatırımcılara güven verdiğini, Aydın-Denizli Otoyolu'nu da yine yap-işlet devret modeliyle hayata geçireceklerini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sanayi, tarım, turizm ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Denizli ile Aydın'ın otoyolla birbirlerine bağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacaktır. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın otoyolumuzun tamamlanıp hizmete alınacağı günü heyecanla beklediğinin farkındayız. Biz de bu heyecanı paylaşıyoruz. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler otoyolumuzda gelişecek, bölgemizin turizm alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecektir."

Test sürüşleri başladı: Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek
FOTOĞRAF 7
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Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerine dün Çumra İstasyonundan başlandığını duyurdu.
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Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.
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Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı
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Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı
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Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı
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Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı
Test sürüşleri başladı: Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek
Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun başlayacağını açıkladığı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri dün itibariyle başladı.

Projede 3 bin 36 kişinin çalıştığını, projenin maliyetinin yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin 23'ü bağlantı, 140'ı ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, otoyolda 13 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • "Aydın-Denizli illeri arasındaki mevcut D320 kara yolu üzerinde tam 45 sinyalize kavşak bulunmaktadır. 126 kilometrelik güzergahın 2 saati bulan ulaşım süresi, otoyolumuz ile 70 dakikaya düşecektir. Zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salınımından 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Gördüğünüz gibi yollarımız kısaldıkça hız, konfor, güvenlik, tasarruf ve tabii ki kalkınma artmaktadır."

Aydın-Denizli otoyolunun temelini Kasım 2020'de attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Toplamda 1,2 milyon ton üstyapı imalatı gerçekleştirdik. Parasal gerçekleşme olarak da yüzde 37 ilerleme sağladık" dedi.

Adil Karaismailoğlu, Denizli'nin öneminin farkında olduklarını, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeyi yakından takip ettiklerini belirterek, Denizli'de 2002'de 67 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 436 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Kentte bunun dışında Denizli Çevre Yolu olmak üzere 11 kara yolu projesinin devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, bugün Honaz Tüneli'nin de olduğu çevre yolu projesini de inceleyeceklerini anımsattı.

Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı titizlikle, devlet aklı ve planlamasıyla inşa etmek için çalışmaya ciddiyetle devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Bu ciddiyeti pekiştiren en önemli çalışmalardan biri olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin gelişimi, toplumun kalkınması ve Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Yunus Emre, 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' demektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kimin ne dediğine bakmadan, milletimizi dinleyerek, 'işimiz hizmet' şuuru ve 'hayat ulaşınca başlar' anlayışıyla projelerimizi üretiyoruz."

Türkiye ve Avrupa'da ilk: Süre 30 dakikaya düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli projesini bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, \"Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak\" diye konuştu.
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Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partililer ve vatandaşlar konuştu.<br>
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Bayramlaşma töreni öncesi bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin havalimanını Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile açacaklarını belirterek, \"Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.
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Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık.
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Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, tam 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye çıkardık. Havayollarını halkın yolu yaptık. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 61'e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, tam 337 noktaya uçuyoruz.
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Geçen yıl yolcu sayısıyla İstanbul Havalimanımız, Avrupa da birinci oldu. Hani şu kimse uçmaz dedikleri İstanbul Havalimanı. Pandemiye rağmen 30 Nisan'da rekor kırarak toplam bin 301 uçuş İstanbul Havalimanından gerçekleştirildi.
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Sadece Cuma günü 195 bin 640 yolcu seyahat etti. 30 Nisan Cuma günü Trabzon Havalimanı da 90 tane uçuşa ev sahipliği yaptı. Yeni havalimanımızla ilgili çalışmalarımız diğer taraftan devam ediyor\" dedi.
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Uydu ve uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, \"Tersane sayımızı 37'den 84'e, liman sayımızı da 149'dan 217'ye çıkardık. Mavi Vatan'da da söz sahibiyiz. Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez sözüyle ile uydu-uzay çalışmalarımızı hızlandırdık. Türksat5A ve Türksat5B uydumuzu 2021 yılında uzaya fırlattık. Aynı yıl 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat6A'yı 2023 yılı içerisinde uzaya göndereceğiz. Siber alanda büyümeler gerçekleştirdik.
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Genişbant abone sayımızı 20 binden, 87,5 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımızı 28 milyondan alıp 87 milyona ulaştırdık. Ülkemize kazandırdığımız yollarımızla, çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahatler yapıyoruz. İşletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, yollarımızda, seyahat süresinde yıllık, 7 milyar saat tasarruf elde ettik. Akaryakıttan yılda 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Bunların sonucu olarak; yıllık toplam 85 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. Yaptığımız tasarruflarla birlikte, emisyon salınımını da yıllık 5 milyon ton azalmalar sağladık. Bunun yanında; yatırımlarımız sayesinde, yol güvenliği artarken, trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Bu da her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın hayatının kurtarılması demektir\" şeklinde konuştu.
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Trabzon'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 28 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, \"Bizler çalıştıkça, bizler ürettikçe, bizler irade ortaya koydukça; muhalefet partileri komplekse kapılıyor. O komplekslerini kapatmak için de kibirlerini kabartıyorlar. Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar ancak iftira atarlar. Onlar iftira atmaya, projeleri karalamaya devam etsin. Bizler milletimizle Türkiye'yi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.
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Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülke genelinde bu kadar önemli başarı ve tasarruflara imza atarken, tabii ki Trabzon'umuz da ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızdan ciddi oranda nasibini alıyor. Bugüne kadar Trabzon'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 28 milyar liraya yakın yatırım yaptık.
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Ülkemizin ve dünyanın en önemli projelerinden olan Zigana Tüneli projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 14,5 kilometre çift tüp tünel inşaatı ve birlikte bağlantı yolu ile projemiz toplamda 15 kilometreyi geçecek.
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Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak.
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Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak\" diye konuştu.
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Kanuni Bulvarı projesinde yüzde 70'lik bölümün tamamlandığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, \"Trabzon'da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biride Kanuni Bulvarı. Toplam 28 kilometrelik projede yüzde 70'lik bir ilerleme sağladık.
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Şimdiye kadar 15 kilometrelik bölümü tamamlayıp hizmete açtığımız projemizi bu yıl içerisinde bitirmek için hummalı bir çalışmamız var. Trabzon Güney Çevre Yolu'nun ilk etabı Akçakale-Akyazı arasında; proje çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden pek çok projemizde bu yıl çok olumlu gelişmeler olacak yakından takip ediyoruz. Akçaabat Düzköy, Of Çaykara, Araklı Dağbaşı yollarındaki son ihaleleri de bu ay yapıyoruz. Yaz döneminde de çok önemli gelişmeler olacak. Milletimiz bizi 20 yıldır sunduğumuz hizmetlerle, tuttuğumuz sözlerle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki dik duruşumuzla, onurlu siyasetimizle tanıdı.
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Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa, oraya yatırımı ulaştırırız. Yaptığımız her bir yol, tıpkı akarsu gibi, geçtiği yerlerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitim ve kültürünü canlandırmaktadır. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle aşarak halkımızın hizmetine koşuyoruz. Yaptığımız, yollarla havalimanlarıyla, liman ve tersanelerimizle bölgemizi cazibe merkezi hâline getirdik. Milletimiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızın teminatı olarak görüyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz\" ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Avrupa'da ilk: Süre 30 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan Zigana Tüneli projesinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 'Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak. Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak' dedi.
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