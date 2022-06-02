Aydın-Denizli arası ulaşım 70 dakikaya düşecek: Yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlanacak

Karaismailoğlu, projenin 23'ü bağlantı, 140'ı ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol yapım çalışmalarını inceledikten sonra Salihağa Kavşağı'ndaki şantiye alanında yaptığı açıklamada, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu son yirmi yıl içinde 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Bu süreçte İstanbul-İzmir, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara otoyollarının yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolunu hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen bu projelerin yatırımcılara güven verdiğini, Aydın-Denizli Otoyolu'nu da yine yap-işlet devret modeliyle hayata geçireceklerini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sanayi, tarım, turizm ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Denizli ile Aydın'ın otoyolla birbirlerine bağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

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"Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacaktır. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın otoyolumuzun tamamlanıp hizmete alınacağı günü heyecanla beklediğinin farkındayız. Biz de bu heyecanı paylaşıyoruz. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler otoyolumuzda gelişecek, bölgemizin turizm alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecektir."

FOTOĞRAF 7 Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerine dün Çumra İstasyonundan başlandığını duyurdu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı Test sürüşleri başladı: Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun başlayacağını açıkladığı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri dün itibariyle başladı.

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Projede 3 bin 36 kişinin çalıştığını, projenin maliyetinin yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin 23'ü bağlantı, 140'ı ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, otoyolda 13 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aydın-Denizli illeri arasındaki mevcut D320 kara yolu üzerinde tam 45 sinyalize kavşak bulunmaktadır. 126 kilometrelik güzergahın 2 saati bulan ulaşım süresi, otoyolumuz ile 70 dakikaya düşecektir. Zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salınımından 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Gördüğünüz gibi yollarımız kısaldıkça hız, konfor, güvenlik, tasarruf ve tabii ki kalkınma artmaktadır."

Aydın-Denizli otoyolunun temelini Kasım 2020'de attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Toplamda 1,2 milyon ton üstyapı imalatı gerçekleştirdik. Parasal gerçekleşme olarak da yüzde 37 ilerleme sağladık" dedi.

Adil Karaismailoğlu, Denizli'nin öneminin farkında olduklarını, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeyi yakından takip ettiklerini belirterek, Denizli'de 2002'de 67 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 436 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

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Kentte bunun dışında Denizli Çevre Yolu olmak üzere 11 kara yolu projesinin devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, bugün Honaz Tüneli'nin de olduğu çevre yolu projesini de inceleyeceklerini anımsattı.

Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı titizlikle, devlet aklı ve planlamasıyla inşa etmek için çalışmaya ciddiyetle devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ciddiyeti pekiştiren en önemli çalışmalardan biri olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin gelişimi, toplumun kalkınması ve Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Yunus Emre, 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' demektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kimin ne dediğine bakmadan, milletimizi dinleyerek, 'işimiz hizmet' şuuru ve 'hayat ulaşınca başlar' anlayışıyla projelerimizi üretiyoruz."