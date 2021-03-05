Ekonomi Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik hizmeti alınacak
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Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik hizmeti alınacak

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi Ve Devri İşi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti işi ihale İlanı yapıldı. İhale, 29 Mart'ta kapalı teklif alma usulü yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti Alımı ihalesi, 29 Mart 2021 günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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