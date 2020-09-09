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Ekonomi Kuşadasında bin 500 yıllık zeytin ağacına bitişik yapılan villa yıkıldı
AYDİN EMLAK

Aydın haberleri: Kuşadası’nda 1500 yıllık zeytin ağacına bitişik yapılan villa belediye tarafından yıkıldı

Kuşadası’nda bin 500 yıllık zeytin ağacına bitişik yapılan villa yıkıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın beş yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, villayı sahibine yıktırdı.

Haber Merkezi İHA
1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı.
1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı.

Kuşadası’nda profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur, geçtiğimiz Temmuz ayında sabah sporu yaparken Kadınlar Mahallesi’nde ’Anıt Ağaç’ olabileceğini düşündüğü bir zeytin ağacı gördü. Baydur, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi.

Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve aralarında Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’ın da bulunduğu uzman bir ekip, ağacı incelemek için söz konusu adrese gitti. Ekip, bölgeye vardığında asırlara meydan okuyan zeytin ağacının hemen yanına iki katlı bir villa inşa edildiğini gördü.

DHA
Kuşadası’nda 1500 Yıllık zeytin ağacına bitişik yapılan villa yıkıldı.

EKODOSD tarafından yapılan ön çalışmada zeytin ağacının bin 500 yıllık olduğu tespit edildi. Çalışmanın ardından durum Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirildi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi, 588’inci Sokak, 1806 Ada, 3 Nolu parselde yer alan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğunu belirledi.

Kuşadası’nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar
FOTOĞRAF 7
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Kuşadası’nda çevrecileri ayağa kaldıran olay şöyle gelişti. Profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur’un haber vermesi üzerine Kuşadası’nda yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen bir zeytin ağacı tespit edildi. İnceleme yapmak için bölgeye giden Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’ın da aralarında bulunduğu EKODOSD uzmanları asırlara meydan okuyan zeytin ağacının tam dibine dubleks bir villa yapıldığını görünce gözlerine inanamadı.
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Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kuşadası’nın anıt ağaçlarıyla ilgili yaptığımız çalışmaları duyan profesyonel turist rehberi Ceyda Baydur, her gün sabah sporu yaparken önünden geçtiği yaşlı bir zeytin ağacını koruma altına alınması için bizi bilgilendirdi. Yaptığımız ön tespitlerde ağacın oldukça yaşlı ve tarihe tanıklık eden, asırlara meydan okuyan görkemli bir ağaç olduğunu gördük...
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Ancak zeytin ağacının bulunduğu yerde yapılan bir villanın varlığı, insana ’pes doğrusu’ dedirten bir şekilde inşa edildiğini tespit ettik. Büyük ve boş bir arazi varken, örnek villa niçin zeytin ağacının 40 santimetre yakınına yapılmıştır anlayamadık dedi.
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Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ile birlikte anıt ağaçta inceleme yaptıklarını kaydeden EKODOSD Başkanı Sürücü, Biz yapılması gerekeni yaptık. Anıt ağaçları çalıştığımız bilim danışmanımız Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat hocamızla bir incelemede bulunduk. Zeytin ağacının, daha önce yaş tespitini yaptığımız ağaçlara bakılarak takriben 1500 yaşını geçtiği, gerçek yaşının yapılacak çalışmadan sonra belli olacağını söyleyebiliriz...
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Ağaçla ilgili 2 kuruma bilgi verdik. Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de gelerek, ağaçla ilgili inceleme yaptılar. Kuşadası Belediyesi Yapı Denetim birimi de geleceklerini, binayla ilgili durum tespiti yapacaklarını bildirdiler. Ayrıca böylesine önemli ve heybetli bir zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne alınması için, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne müracaatımızı yapacağız...
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Bugüne kadar en büyüğü 1755 olan 1000 yaşın üstünde 7 ağacımız oldu. Bu ağaçlarla ilgili Anıt Zeytin Ağaçları rotasının yapılması, tabela konulması, aynı zamanda turizme kazandırılması için Kuşadası Belediyesiyle ortak bir çalışma yapacağız diye konuştu.
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Kuşadası’nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar
Kuşadası’nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar
Kuşadası'nda 1500 yıllık bir zeytin ağacının 40 santim yakınına villa yapılması çevrecileri ve doğaseverleri harekete geçirdi. Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), zeytin ağacının tescil edilip koruma altına alınması için başvuruda bulundu.

VİLLA YIKILDI

  • Kuşadası Belediyesi yetkilileri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42’nci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Encümeni’nin aldığı yıkım kararını villa sahibine bildirdi. Kararın bildirilmesinin ardından villa, zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı.

İHA
Villa, zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı.

KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN YOK

Kuşadası’nda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizin doğal ve tarihi yapısını bozan her şeyin takipçisiyiz. 5 yıllık ruhsat süresi dolan villa zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde dün sahibi tarafından yıkıldı" diye konuştu.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise gerekli yaptırımları uyguladığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

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