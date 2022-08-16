Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; iş yeri, arsa, tarım arazisi vb. nitelikteki taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.
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