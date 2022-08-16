Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Dünya

Tahıl gemisi Etiyopya’ya ilaç olacak: 10 gemi daha yola çıkacak

Tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna tahılını taşıyan ilk BM gemisi Afrika’ya yelken açtı. Pivdennyi limanından ayrılan gemi İstanbul’dan geçerek Etiyopya’ya ulaşacak. BM raporlarına göre açlık riski altındaki 5 ülkeden biri olan Etiyopya’nın gıdaya ulaşması çok önemli. Ukrayna ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yükleneceğini duyurdu.