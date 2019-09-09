Ekonomi Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 6,06, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 4,53 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı.
Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,13, mevduat faizi (brüt) %1,92, Amerikan Doları %0,23 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro %0,66 ve BIST 100 endeksi %2,43 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %2,64, mevduat faizi (brüt) %0,46 oranında yatırımcısına kazandırırken; Amerikan Doları %1,21, Euro %2,09 ve BIST 100 endeksi %3,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,27 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,37 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,76 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ağustos 2019

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,67 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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