Ekonomi Ayvalıkta otel satış ihalesi
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Ayvalık'ta otel satış ihalesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan 230 odalı ve 650 yatak kapasiteli otel kompleksi açık artırma ile satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayvalıkta otel satış ihalesi
Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Küçükköy mahallesinde, Ayvalık İlçe merkezine 9 kilometre, deniz kıyısına da 70 metre mesafede bulunan otelin içinden alt geçitle denize ulaşım imkanı bulunmaktadır. Otel binasında genel toplamda 9.311 metrekare kapalı kullanım alanı mevcuttur. Otelde snack bar, Amerikan bar, kapalı kafe, açık kafeterya, servis bar kahvaltı salonu, 1 adet kapalı ana restoran, 1 adet açık restoran, bahçe, su sporları, 3 bantlı aquapark, oyun parkı, yüzen iskele, aktiviteli çocuk havuzu ve otopark, hizmetleri bulunmaktadır.

Otelin arka kısmında 130 personel konaklama kapasitesine sahip yaklaşık 600 metrekare kullanım alanı bulunan personel lojmanları bulunmaktadır. 300 kişilik amfi tiyatro mevcuttur. Otel kompleksinin muhammen bedeli 187.816.120 Türk Lirası olarak hesap edilmiştir.

Birinci satış günü 19 Ocak 2023 tarihidir. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

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