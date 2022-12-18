Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu: 'Hastalarımızın içi rahat olsun'

Piyasada bulunamayan ilaçlar için ihracat yasağı getirildi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. “İlaçta sorun çözülüyor, hastalarımızın içi rahat olsun” paylaşımında bulunan Koca, “İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun” dedi.

Hükümet, piyasada ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntıların çözümünü için, her yıl şubatta yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekmişti. Resmi Gazete'de 14 Aralık Çarşamba yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, aralıkta yüzde 36,77 artırılarak 10,76 liraya çıkarıldı.

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SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BAKAN'LA BULUŞTU

Karar sonrası yeni çözüm adımlarının geleceği mesajını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaş yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, kur güncellemesinin ilaç sıkıntısını azaltacağı görüşünde. İlaç avro kurunun yüzde 36,77 artışla 10,76 liraya çıkarılmasından memnun olduklarını belirten sektör temsilcileri, kalıcı çözüm için kur güncellemesinin yılda birden fazla yapılması ve piyasanın sıkı takip edilmesini istediklerini bildirdi.

Fahrettin Koca

Dereli: Yapıcı bir görüşme oldu

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli, toplantıda Bakan Koca'ya ilaç fiyatlandırmasına esas avro kuru düzenlemesinin öne çekilmesine ilişkin teşekkürlerini ilettiklerini belirtti. Dereli, "İlaç sektörü için yapıcı ve olumlu bir adım. Kararın sektörün içinden geçmekte olduğu güçlüklerde rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Bunları sayın Bakan'a da aktardık. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken iyileştirmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hastaların ilaçlara erişimlerinin en iyi şekilde sağlanması için birlikte çalışma niyetiyle toplantıdan ayrıldık" diye konuştu.

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