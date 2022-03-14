Ekonomi Azerbaycan Avrupaya Türkiye üzerinden gaz akışını artıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Azerbaycan Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz akışını artıracak

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz arzını artıracaklarını söyledi. Gaz arzı konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in geçen hafta yapılan görüşmesinde de gündeme gelmişti.

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Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Avrupaya Türkiye üzerinden gaz akışını artıracak
Foto: Arşiv.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası doğalgazda arz endişeleri etkili olurken Azerbaycan Avrupa'ya yönelik gaz arzını artıracağını açıkladı.

  • Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz arzını artıracaklarını belirtti.

Gaz arzı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen hafta yapılan görüşmesinde de gündeme gelmişti.

İki liderin görüşmesinde Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

Liderler, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

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