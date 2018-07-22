Azerbaycan’la ticaret köprüsü

Türk ve Azerbaycanlı iş insanları Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi. Toplantıya Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Pasha Bank Genel Müdürü Cenk Eynehan ile çok sayıda iş insanı katıldı.

TANAP 15 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Selçuk Akat, Türkiye ile Azerbaycan'ın geçmişten bugüne çok büyük işler başardığını söyledi. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerinin ardından 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP'ın toplam proje bedelinin 15 milyar doları aştığını anımsatan Akat, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi ise 2,6 milyar dolar. Ancak iki ülkenin ekonomik ilişkilerini sadece dış ticaretiyle değerlendirmek yanlış olacaktır. Türkiye'nin Azerbaycan'da şu anda 11 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Azerbaycan'ın Türkiye’deki yatırımı ise 13 milyar dolara ulaştı. Bugün Türkiye'de yaklaşık 2 bini aşkın Azerbaycanlı iş insanı şirket kurarak çalışmakta ve Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya iş yapmaktadır. Azerbaycan'da ise, yaklaşık 2 bin 500 Türk firması faaliyet gösteriyor."

ATİB Başkanı Cemal Yangın, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının azimle çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Soydaş ve kardeş iki ülkenin iş insanları olarak hepimizin bu ebedi dostluk için gönülden çalışması büyük önem taşıyor. Biz iki ülke olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece her zaman çok güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Akat

İŞBİRLİĞİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak değerlerinin nesillerdir sürdüğünü belirten TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, şunları kaydetti: "Geçmişe dayanan çok büyük bir kardeşliğimiz ve ortak bir tarihimiz var. Ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğimiz, siyasi alanda Cumhurbaşkanlarımız arasındaki büyük dostluk tüm dünyaya örnek oluyor. Biz de TÜİB olarak sosyal ve manevi yönü yüksek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'da yer alan Çocuk Mercanlı Köyü’nde Çocuk Kalkınma Projesi çalışmasına imza attık. O bölgede üretilen tüm tarım ve hayvancılık ürünleri özel bir marka ile yurt dışına pazarlanacak."

Cenk Eynehan

YEREL PARA BİRİMİNE DESTEK

Pasha Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan’da, Bakü merkezli Pasha Grubu’nun sahip olduğu güç ve birikim ile özellikle enerji ve inşaat sektörlerinde bölgede yatırım yapan büyük montanlı şirketlere finans gücü sağladıklarını aktardı. Eynehan, şunları söyledi: “Bölgede, Manat ve Lari yerel para birimleriyle hesap açıp işlem yapabilmeye olanak sağlayan tek bankayız. Azerbaycan Sermaye Piyasalarında bir ilke imza atarak, şimdiye kadar 2 ayrı Eurobond ihracı ile toplamda 50 milyon dolar tutarında uzun vadeli kaynak sağlamayı başardık. Tüm bu girişimlerimiz ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde akla gelen ilk banka olmayı hedefliyor, bunun için çalışıyoruz.”

EKONOMİ BES’te cayma oranı azaldı