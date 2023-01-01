Babacan'a Baykar tepkisi: Bunların aslı astarı yok

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar şirketiyle ilgili açıklamalarına değinen Bakan Varank, "Zaman zaman gündemde tartışmalar var. Bir partinin genel başkanı, yakın zamanda Baykar ile ilgili çok çirkin ifadeler kullandı. 'Biz, Baykar'a dokunacağız. Devletin bütün imkanları bu firmaya aktarılıyor' dedi. Bunların aslı, astarı yok. Bakın ben bu firmaya sosyal medyadan bana yaptığı davetle geldim. 7 TEYDEB projesi yapmış, 3 tanesi devam ediyor. Hiçbir bilgim yok. Biz desteklerimizi firmaların siyasi görüşlerine göre vermiyoruz. Firmalar ortaya koydukları projelerle bize başvuruyorlar, bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre veriyorlar. Burada güzel bir örnek var; desteklerimizden faydalanmış ama Baykar firmasının bizden aldığı bir destek de yok. Bütün Ar-Ge çalışmalarını da kendi kaynaklarıyla yapmış bir firma. Onun için biz böyle siyasi dedikodularla ülkemize bakmıyoruz. Bizim gündemimiz belli; yatırım, üretim, istihdam, ihracat" diye konuştu.