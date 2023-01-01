Babacan'a Baykar tepkisi: Bunların aslı astarı yok

Bakan Varank, Kocaeli'nde endüstriyel ölçüm ekipmanları üreten Enelsan AŞ'yi ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde Kocaeli Gebze Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan eşlik etti. Enelsan Genel Müdürü Gökgöl, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Üretimini gerçekleştirdikleri hidrostatik basınç transmitterini tanıtan Genel Müdür Gökgöl, "Bir metre su sütunu, yaklaşık 100 milibara denk geliyor. Bu cihazı kuyunun içerisine daldırdığınızda 300-500 metreye kadar ulaşabiliyor. Yer altındaki suyun seviyesini ölçebiliyor. Bunu Türkiye'de ilk üreten firmayız. Suyun tuzluluk oranını ölçen modelimiz de var" dedi.

Gökgöl, üretimin yaptıkları ürünlerin 30 milyar doların üzerinde bir pazarı bulunduğunu ifade ederek, "Şu an en yakın rakibimizin yıllık cirosu 1 milyar dolar. Bundan pay almak için çok şansımız var" diye konuştu.