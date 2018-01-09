Bacasız sanayi ayağa kalktı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, iç turizm hareketinin giderek ivme kazandığını belirterek, “Şu anda tahminlerimize göre otel tatili yapan yerli ziyaretçi sayısı 5-6 milyon kişi civarında. Kısa vadede biz 10 milyon insanın konaklama tesislerinde tatil yapmasını hedefliyoruz” dedi. Ayık, İç pazarda ciddi talep patlaması olduğunu söyledi. İç pazarın hareketlenmesinde cazip erken rezervasyon kampanyalarının çok etkili olduğunu dile getiren Ayık, “Kendi vatandaşlarımızın seyahat etme, tatil yapma alışkanlığı giderek artıyor. 2016 yılında ciddi bir talep patlaması oldu, 2017’de hiç fena gitmedi. 2018’de de iç pazarın ciddi büyüyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK

İç pazardaki dinamiğin devam etmesi için erken rezervasyon kampanyaları başta olmak üzere çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Ayık, şöyle devam etti: “Ülkemizdeki kişi başı gelir de her geçen yıl artıyor. Dolayısıyla turizm sektörü olarak elimizde hazır bir potansiyel var. Bu potansiyeli biz sadece kıyılarda tatil anlamında düşünmeyelim. Türkiye’de var olan tüm turizm ürünlerinde kullanılabilecek bir potansiyel var elimizde. Sürdürülebilir bir turizm anlayışı için iç pazar bizim açımızdan vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesi. Turizmin 12 aya yayılması için de iç pazarı güçlü ve dinamik tutmamız önemlidir. Burada bizim en büyük arzumuz şudur, iç pazarın payını toplam turizm hareketi içinde yüzde 30’lar seviyesine getirdiğimiz takdirde biz geleceğe çok daha güvenli bakabiliriz.”

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KALİTE İÇİN ÖNEMLİ

Ayık ayrıca, sektördeki kalifiye elemanın tutulması, tesislerin devamlılığı ve hizmet standartlarının korunması açısından da iç pazarın önemli olduğunu vurguladı.