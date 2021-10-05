Ekonomi Bafra Belediyesinden memur alımı
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Bafra Belediyesinden memur alımı

Bafra Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bafra Belediyesinden memur alımı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilan edilen unvanlar için gerekli eğitim ve 2020 yılı KPSS puan şartını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle birlikte 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Bafra Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecek.

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