Bafra Belediyesinden memur alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilan edilen unvanlar için gerekli eğitim ve 2020 yılı KPSS puan şartını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle birlikte 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Bafra Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecek.
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