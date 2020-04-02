Bağışlar çığ gibi: Türk iş dünyasından kampanyaya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüsle mücadelede sosyal destek amacıyla başlattığı ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına iş dünyasından destek çığ gibi geldi. Akın akın bağışların yapıldığı kampanyada milyonlarca lira toplanırken, her geçen gün destek artıyor.

BANKALARDAN DEV DESTEK

Abdi Serdar Üstünsalih

Halkbank, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon liralık destek sağlayacağını açıkladı. VakıfBank ise 50 milyon lira bağışladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, insanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu belirtti. Akbank ise, sağlık kuruluşları ve çalışanları için 10 milyon liralık kaynak ayırdı. Ayrılan kaynakla Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri’nin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemeleri konusunda destek verilecek. Kuveyt Türk Finans Grubu ise Milli Dayanışma Kampanyasına 20 milyon lira bağışta bulundu.

SANKO 22 MİLYON LİRA VERDİ

Abdülkadir Konukoğlu

Sanko Holding mücadele kapsamında çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık destek sağladığını açıkladı. Holdingin onursal başkanı Abdülkadir Konukoğlu, taşeron çalışanları ve stajyerler dahil olmak üzere Sanko ailesini oluşturan 14 bini aşkın çalışana 1000’er lira nakdi yardım yaptıklarını bildiren Konukoğlu, şunları kaydetti: ‘’Sanayiciler olarak bu dönemde her türlü önlemi üst düzeyde alarak tüm imkanlarımızla üretmeye devam etmeli, çalışanlarımızın iş sürekliliğini korumalı ve hiçbir çalışanımızı işten çıkarmamalıyız. Gün, birlik olma günüdür.” Rönesans Holding, koronavirüs salgınına karşı insan yaşamı için verilen mücadeleye destek olmak üzere 8 milyon lira bağışta bulunduğunu açıkladı.

REKLAM

TİSK 20 milyon lira bağışladı

Özgür Burak Akkol

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kampanyay 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO), Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira destek verdiğini duyurdu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da (BTSO) Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira bağışta bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bu süreci fedakarlık ve ortak hareket kültürüyle aşacağız” dedi. Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, “Bugün işçiden alınanların işçiye geri verilme günüdür. Bu yüzden konfederasyon olarak 7 bin üyemiz bulunuyor. Bütçemiz olmasa da bu ülkenin en ağır yükünü çektiğine inandığımız her işçi kardeşimiz adına 10 lira bağışta bulunuyoruz.”

BORSA İSTANBUL: 5 MİLYON LİRA

Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon lira destek olma kararı aldı. Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası’na birer maaşlarını bağışladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası’na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

BMC: 1 MİLYON LİRA

Fotoğraf: Arşiv

BMC Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve tüm Türkiye’den destek verilen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası”na şirket de katıldı. Açıklamada küresel bir sorunla millet olarak mücadele edildiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Aziz milletimizin huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşabilmesi için birlik ve beraberliğimizin zirveye ulaşıp milletçe somut sonuçlar alacağımıza şüphemizin olmadığı bu dönemi hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. 1964’ten beri Türkiye’nin lider, yerli ve milli otomotiv üreticisi BMC Otomotiv olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na biz de 1 milyon lira ile katılıyoruz.”

MİGROS 3200 KİŞİYİ İŞE ALDI

REKLAM

Migros

Desteklere bir katkıda istihdam tarafından geldi. Sanal market operasyonları için 1200, mağazaları için 1000 yeni istihdam sağlayan Migros, toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros’un gelecek 10 gün içinde yapacağı 1000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı bir ayda 3 bin 200 kişiye ulaştıracak. Petrol Ofisi ise, geçirilmekte olan zorlu süreçte koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarılma olmayacağını açıkladı. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Yaşam üzerine yürütülen bu mücadelede, insan sağlığı her şeyin üzerindedir. Süreç boyunca Petrol Ofisi’nde hiçbir çalışanımız işten çıkarılmayacaktır” dedi.

Kalkınma ajansları devrede

Mustafa Çiftçi

Virüsle mücadelede bölgesel kalkınma ajansları da ardı ardına bütçelerini açıkladı. Çukurova Kalkınma Ajansı, 10 milyon lira bütçe ayırdığı programla salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek verecek. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı salgın kapsamında toplamda 3 milyon lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüssalgınına karşı başlatılan “COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ise salgınla mücadelede uygun görülen projelere toplamda 15 milyon lira hibe verecek.