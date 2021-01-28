Ekonomi Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
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Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 78 memur alacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçelievler Belediyesi.
Bahçelievler Belediyesi.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, memur alım ilanıyla ilgili başvuruda aranan özel ve genel şartları, başvuru tarihi ve yeriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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