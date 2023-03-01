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Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 28 Öğretim Görevlisi istihdam edecek. Üniversite, alımların 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bahçeşehir Üniversitesi.

Bahçeşehir Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına 13 Mart 2023 tarihine kadar şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


#Basın İlan Kurumu
#Bahçeşehir Üniversitesi
#Akademik Personel
1 saat önce
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Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
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