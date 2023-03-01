Bahçeşehir Üniversitesi.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına 13 Mart 2023 tarihine kadar şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
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#Akademik Personel
1 saat önce
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
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