Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına 13 Mart 2023 tarihine kadar şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.