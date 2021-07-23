Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi, 5 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gündür.

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