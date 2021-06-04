Bakan Pakdemirli açıkladı: Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibeyi de bugün saat 18.00’de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun.

Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11 bin 576 üreticimize 39 milyon 442 bin TL, Mazot, gübre desteği kapsamında 17 bin 870 üreticimize, 102 milyon 984 bin TL, Küçük aile işletme desteği kapsamında 14 bin 443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL, Çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin TL olmak üzere, Toplamda, 150 milyon 790 bin TL’lik destek ödemesini bugün saat 18:00 itibari ile üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.

Hayırlı, bereketli olsun.

Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11 bin 576 üreticimize 39 milyon 442 bin TL,



Mazot, gübre desteği kapsamında 17 bin 870 üreticimize, 102 milyon 984 bin TL,



Küçük aile işletme desteği kapsamında 14 bin 443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL, — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 4, 2021

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