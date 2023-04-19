Bakan Akar’dan Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov’a Togg jesti

Görüşmede, bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın, ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar ele alındı.

Akar, görüşmenin yapıldığı otelin kapısında karşıladığı Kubrakov’a bu otomobile binen ilk kişi olduğunu belirterek, "Biz daha binmedik, Nasıl beğendiniz mi" diye sordu. Kubrakov da Bakan Akar’a teşekkür ederek Togg'a yönelik beğenisini dile getirdi.