Bakan Albayrak: ABD ile ​100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Albayrak, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

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