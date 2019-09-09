Ekonomi Bakan Albayrak ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi
DÜNYA EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: ABD ile ​100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi

Bakan Albayrak: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "ABD Ticaret Bakanı ile görüşmede 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Albayrak, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu: Sondaj faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz
EKONOMİ
Çavuşoğlu: Sondaj faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Aile Bakanı Selçuk'tan evlat nöbetine ziyaret
GÜNDEM
Aile Bakanı Selçuk'tan evlat nöbetine ziyaret

Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı
EKONOMİ
Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı
Mahkemeden emsal karar

Mahkemeden
emsal karar

​İkinci el aldığı otomobil arıza yapınca parasını geri aldı.
Evlat nöbetine ziyaret

Evlat nöbetine ziyaret

​Aile Bakanı Selçuk'tan, çocukları dağa kaçırılan ailelere destek.
Köpeklerin emrine girmem!

Köpeklerin emrine girmem!

Kaza geçiren müdürün 15 Temmuz'daki cümlesi halen akıllarda.
İTÜ'lü mühendis <br>Halit'in katilleri tutuklandı

İTÜ'lü mühendis
Halit'in katilleri tutuklandı

'​Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından yargılandılar.
Radyoda dinlemek <br>bile hayal oldu

Radyoda dinlemek
bile hayal oldu

​Süper Lig maç yayın hakları için şoke eden rakam.
Beklenti yükseldi

Beklenti yükseldi

​Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı.

Kararlılıkla <br>sürdürüyoruz

Kararlılıkla
sürdürüyoruz

​Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta dikkat çeken mesaj.

Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.

Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

​İzinsiz otoparka giden yetkililerden ilginç çözüm.
Emniyet müdürünün<br>durumu ağır

Emniyet müdürünün
durumu ağır

Araçta ailesi de vardı, eşi kurtarılamadı.
30 yıl önce kovulmuştu<br> şimdi bakan oldu

30 yıl önce kovulmuştu
şimdi bakan oldu

Sudan'da yeni hükümetin Dışişleri Bakanı: Esma Abdullah
'Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık'

'Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık'

Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı açıklaması.
Kantinde MSG şoku

Kantinde MSG şoku

​MSG içeren ürün Okul Gıdası olarak satılacak.
Penşir Aslanı:<br>Şah Mesud

Penşir Aslanı:
Şah Mesud

Direniş ahlaki ile tanınan büyük Afgan komutan.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.