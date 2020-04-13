Ekonomi Bakan Albayrak açıkladı Ücretsiz izne çıkarılana 3 ay destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak açıkladı: Ücretsiz izne çıkarılana 3 ay destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak onbinlerce çalışanın beklediği müjdeyi dün duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak. Albayrak’ın verdiği bilgiye göre 25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu ve 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Koronavirüs salgını sonrasında ekonominin yoluna güçlü şekilde devam etmesi için önlemlere alınmaya devam ediyor. Bu süreçte çalışanların korunması için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" dedi.

BAŞVURULARIN 700 BİNİ ONAYLANDI

Bakan Berat Albayrak gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında gelinen noktayı değerlendirdi. Albayrak özellikle ücretsiz izne çıkarılanların merak ettiği konulara da değinerek beklenen müjdeyi verdi.

  • Bakan Albayrak Twitter üzerinden yayımladığı değerlendirmesinde "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmanın, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulunduğu bilgisini veren Bakan Albayrak bu başvuruların 700 bininin onaylandığı açıkladı.

BAŞVURU YAPAN ESNAF 290 BİN

Bakan Albayrak koronavirüs salgını sonrası açıklanan desteklerle ilgili ise şu rakamları paylaştı: "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İşe Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi." Açıklamasında özel bankaların tavrına da değinen Bakan Kamu bankalarının işletmelerin 20.5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40.6 milyar liralık kredi borcunu ertelediğini belirterek, "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak: İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firmanın başvurduğunu söyledi.

BİR KURUMDAN TALEBİMİZ YOK

  • Ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında alınan önemler genişlerken, Türkiye ekonomisi kendi dinamikleri kapsamında ihtiyaçlara da cevap vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son günlerde bazı çevrelerce dile getirilen IMF ile anlaşma iddialarına da değinerek, "Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır" bilgisini verdi. Bakan Albayrak, hükümetin bu süreçte her türlü sorun ve talepte farklı sektörlerin vatandaşın yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.

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