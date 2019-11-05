Bakan Albayrak: Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık

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Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem: İlk uygulama Ankara'da yapıldı

Türkiye'de nüfus müdürlüklerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Nüfus müdürlükleri, yeni düzenleme ile birlikte hem modernleşecek hem de benzer standartta olacak. Müdürlüklerde teknik altyapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi. Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenler ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliyor.