Ekonomi Bakan Albayrak Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık

Bakan Albayrak: Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine olarak gerçekleştirdikleri altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştıklarını söyledi. Bakan Albayrak, 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile ilgili açıklama yaptı.

Albayrak, "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık" dedi.

Altına dayalı tahvilden rekor katkı
EKONOMİ
Altına dayalı tahvilden rekor katkı

Albayrak, ihraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttığını da kaydetti.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedefi tutturacağız
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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedefi tutturacağız
  • 'Yastıkaltı'ndan ekonomiye rekor katkı
  • Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracıyla rekor kırıldı.
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