Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz. Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, 2020 yılı toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon TL'ye ulaştığı bilgisi yer aldı.
Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!
Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.
Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn
Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!