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Ekonomi Bakan Albayrak Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla çiftçilere 600 milyon TL destek sağladıklarını belirterek, "Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz. Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, 2020 yılı toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon TL'ye ulaştığı bilgisi yer aldı.


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