Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Albayrak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ihracatımız, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı" dedi.

Haber Merkezi IHA
​Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak
​Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı.

Albayrak paylaşımında, "Mayıs ihracatımız, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı.

Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz.

İnşallah Haziran’da AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor
EKONOMİ
ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor

Benzin ve LPG'ye indirim geldi
EKONOMİ
Benzin ve LPG'ye indirim geldi
AK Partiden YSKya itiraz

AK Parti'den YSK'ya itiraz

​23 Haziran'da aynı isimlerin görev alabileceği açıklanmıştı.
Bayramda çifte indirim

Bayramda çifte indirim

​Yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sudandadarbecilerden katliam!

Sudan'da
darbecilerden katliam!

Darbeciler, göstericilere ateş açtı: 13 ölü, 116 yaralı
Fatih'in ortasında<br>silah sesleri

Fatih'in ortasında
silah sesleri

Döviz bürosu sahibine silahlı saldırı.
Yatı çaldılar dümeni<br>Yunanistan'a kırdılar

Yatı çaldılar dümeni
Yunanistan'a kırdılar

Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar.
Türkiye'yi<br>birlikte büyütelim

Türkiye'yi
birlikte büyütelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı.
MHP Eşme'ye<br>kilit vurdu

MHP Eşme'ye
kilit vurdu

MHP'den kurşunlamayla ilgili yeni açıklama.

Hakaretle başladı

Hakaretle başladı

​Trump, İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul'a<br>akın edecekler

İstanbul'a
akın edecekler

Havalimanlarında uçak rekoru kırılması bekleniyor.
Belhanda'nın <br>alternatifi hazır

Belhanda'nın
alternatifi hazır

Transfer gerçekleşirse Terim'in jokeri olacak.
Boşanmaya<br>'uyum' engeli

Boşanmaya
'uyum' engeli

Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

Yüzde 11,46'lık artışla 16.8 milyar dolara yükseldi.
Kaza değil cinayet

Kaza değil cinayet

​Fren yerine gaza bastı, iki yaşlı kadını öldürdü.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da operasyonun detaylarını Bakanlık açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.