Ekonomi Bakan Albayrak Emlak Bank için tarih verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emlak Bankası açılıyor... Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak Emlak Bank için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığını açıklayarak, "Yetişirse yıl sonu yoksa ilk komisyonda yasallaşacak" dedi.

Yeni Şafak
Maliye Bakanı Berat Albayrak, TSPB'nin 20. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Maliye Bakanı Berat Albayrak, TSPB'nin 20. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), Borsa İstanbul'da 20. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmamız lazım.

Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında.

Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecini başlattık. Yetişirse yıl sonu yoksa ilk komisyonda yasallaşacak."

Emlak Bankası 17 yıl aradan sonra açılıyor

1988 yılında kurulan ve 2001 yılında bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Emlak Bankası, 17 yıl aradan sonra geri dönüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planı kapsamında Emlak Bank'ın tekrar faaliyete geçeceğinin müjdesini vermişti.

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