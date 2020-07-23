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Ekonomi Bakan Albayrak Esnaf ve sanatkarın kredi borçları 3 ay erteleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Esnaf ve sanatkarın kredi borçları 3 ay erteleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden."

Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları üç ay ertelendi
EKONOMİ
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları üç ay ertelendi
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