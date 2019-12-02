Ekonomi Bakan Albayrak İVME Finansman Paketinde kredi miktarı 40 milyar liraya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: İVME Finansman Paketi'nde kredi miktarı 40 milyar liraya ulaştı

Bakan Albayrak: İVME Finansman Paketi'nde kredi miktarı 40 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İleri Verimli Milli Endüstri Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar liraya ulaştığını, kullanılan meblağın ise 25 milyar lira olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştığını, şimdiye kadar kullanılan meblağın ise 25 milyar lira olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı.
  • Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu."

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