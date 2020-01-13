Ekonomi Bakan Albayrak risk priminin son 20 ayın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak risk priminin son 20 ayın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülke risk priminin 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı.

2017'den bu yana en düşük seviye

2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız. 2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan yüzde 28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur.
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