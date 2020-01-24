Bakan Albayrak: TL'ye yatırım yapanlar kazandı

Dünya

İdlib’e acil konaklama evleri

Suriye’de ateşkes çağrılarına rağmen rejim ile Rusya’nın saldırıları altındaki İdlib’te Kızılay tarafından ‘Acil Konaklama Evleri’ yapılacak. İlk etapta bin ev yapılması planlanıyor. Kızılay, sınırdaki güvenli bölgelerde yapılacak 30 metrekarelik prefabrik konutlar için tüm hayırseverlerden destek beklediğini duyurdu.