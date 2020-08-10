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Ekonomi Bakan Albayrak Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Albayrak
Bakan Albayrak

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 53'e yükseldi
EKONOMİ
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 53'e yükseldi


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