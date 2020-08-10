Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2020, 12:38 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020, 12:49 Yeni Şafak