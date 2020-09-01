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Ekonomi Bakan Albayrak Türkşekerin çiftçiye yaptığı ödemeler 1 milyar 200 milyon TLye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Türkşeker'in çiftçiye yaptığı ödemeler 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" dedi.

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