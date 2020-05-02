Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı: İstihdamı sürdüren işletmelerimizin arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz.



Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/pSZB6k1xaD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 2, 2020

Bakan Albayrak, videonun son bölümünde verdiği sesli mesajında, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.