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Ekonomi Bakan Albayraktan Birlikte başaracağız paylaşımı İstihdamı sürdüren işletmelerimizin arkasındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı: İstihdamı sürdüren işletmelerimizin arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İşe Devam Destek Paketi'nden yararlanan Selçuk Demir'in iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, videonun son bölümünde verdiği sesli mesajında, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

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