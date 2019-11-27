Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: 2020 yılında yüzde 8.5 olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor. Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak. Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz. Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına ilişkin, "Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek"

Hal Kayıt Sistemi'nin e-belge uygulamalarına entegre edileceğini belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek."

"Girişim sermayesi fonlarına 2 milyar lira kaynak aktarmayı hedefliyoruz"

Albayrak, "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Hazine destekli kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı"

Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı."

"Esnaf kredileri için 2,2 milyar lira ödenek"

Albayrak, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılan kredilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor."

"5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandı"

Albayrak, KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandığını belirtti.

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