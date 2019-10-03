Ekonomi Bakan Albayraktan enflasyon açıklaması Tek haneyi yakaladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Tek haneyi yakaladık

Eylül 2019 enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon 26 ayın ardından ilk kez tek haneye inmiş oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hem TÜFE hem de ÜFE'de tek hanenin yakaladığını vurgulayarak, enflasyonla mücadelede büyük bir aşamanın geride kaldığının altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladıklarını vurguladı.

Bakan Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı enflasyon grafiği.

TEK HANEYİ YAKALADIK

Albayrak, geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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