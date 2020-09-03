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Ekonomi Bakan Albayraktan ihracat açıklaması Gönülden kutluyorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Gönülden kutluyorum

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak , "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri dün açıklandı. Buna göre, ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolara geriledi, ithalat ise yüzde 8 artışla 17 milyar 472 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolar oldu.

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"Gönülden kutluyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." dedi.

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