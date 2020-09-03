Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Gönülden kutluyorum

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri dün açıklandı. Buna göre, ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolara geriledi, ithalat ise yüzde 8 artışla 17 milyar 472 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolar oldu.

EKONOMİ Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

EKONOMİ İhracat rakamları açıklandı: Ocak-Ekim döneminde 141 milyar 409 milyon dolarlık ihracat yapıldı

"Gönülden kutluyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." dedi.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.

Gönülden kutluyorum👏 pic.twitter.com/lGavoQbjj5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020