Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Gönülden kutluyorum

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri dün açıklandı. Buna göre, ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolara geriledi, ithalat ise yüzde 8 artışla 17 milyar 472 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolar oldu.
"Gönülden kutluyorum"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." dedi.
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.
Gönülden kutluyorum👏 pic.twitter.com/lGavoQbjj5
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.