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Ekonomi Bakan Albayrak Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı
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Bakan Albayrak'tan konut satışı açıklaması: Tarihi rekor kırdı

Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu ve rekor seviyeye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışı rakamlarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Berat Albayrak
Bakan Berat Albayrak

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu ve rekor seviyeye ulaştı.

Tarihi rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, konut satışına ilişkin açıklama yaparak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı" dedi.

"Kamu bankalarımızın payı büyük"


Albayrak, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konut satış rakamları açıklandı: Yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu
EKONOMİ
Konut satış rakamları açıklandı: Yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu

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