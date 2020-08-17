Bakan Albayrak'tan konut satışı açıklaması: Tarihi rekor kırdı Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu ve rekor seviyeye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışı rakamlarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 10:22 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 10:44 Yeni Şafak