Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu ve rekor seviyeye ulaştı.
Tarihi rekor kırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, konut satışına ilişkin açıklama yaparak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı" dedi.
"Kamu bankalarımızın payı büyük"
Albayrak, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.