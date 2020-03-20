Ekonomi Bakan Albayraktan müjdeli haber 2 bin kişilik yeni kadro açıyoruz
İŞ DÜNYASI

Bakan Albayrak'tan müjdeli haber: 2 bin kişilik yeni kadro açıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 bin personel alınacağının müjdesini verdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.
  • Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."
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