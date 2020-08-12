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Ekonomi Bakan Albayraktan önemli açıklamalar Türkiye en az etkilenen ülkelerden olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Türkiye en az etkilenen ülkelerden olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm dünya ekonomilerinin tarihi büyük bir kriz yaşadığını ancak Türkiye'nin bu durumdan en az etkilenen ülkelerden biri olacağını söyledi. Bakan Albayrak "Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu. Albayrak, kurdaki dalgalanmalarla ilgili "Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.

2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15’lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden

Ayrıntılar birazdan...

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