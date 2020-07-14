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Ekonomi Bakan Albayrak Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan son dakika açıklaması: Bugün çiftçilere ödenecek

Bakan Albayrak: Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedeli ödemesini bugün pancar çiftçisinin hesabına yatıracaklarını belirtti.

Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız' başlığıyla paylaştığı mesajında, "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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