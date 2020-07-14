Bakan Albayrak: Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedeli ödemesini bugün pancar çiftçisinin hesabına yatıracaklarını belirtti.

Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız' başlığıyla paylaştığı mesajında, "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ!



600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk.

BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz.

Hayırlı olsun👏👏👏 pic.twitter.com/K3dtsU9C5N — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020