EkonomiBakan Berat Albayrak, Türkiyenin ilk sondaj gemisini inceledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşte Türkiye'nin ilk sondaj gemisi- Berat Albayrak yeni yıla sondaj gemisinde girdi

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk sondaj gemisini inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla saatler kala, Kocaeli Körfezi’ne demirleyen Türkiye’nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti. Bakan Albayrak, 2017 yılının enerji açısından rekorlar ile dolu olduğunu ifade etti.

Haber MerkeziAA
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.

Her yılsonu, sektörün bir firmasında yeni yıla girdiklerini hatırlatan Bakan Berat Albayrak, "Bu yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açısından rekorların yılı oldu. Türkiye enerji tarihi açasından milat olan, 2017 yılında sözünü verdiğimiz ve yıl bitmeden ülkemize ulaşan, sektörün en büyüğü, son teknoloji gemilerinden, ülkemizin ilk sondaj gemisinde yeni yıla giriyoruz. 230 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde, dünyanın en gelişmiş sondaj gemilerinden bir tanesi. Yeni yıla buradaki arkadaşlar ile girelim istedik" dedi.

"İNŞALLAH EN HIZLI ŞEKİLDE AKDENİZ'DE SONDAJINI YAPACAK"

"Son model, Türkiye'mize yakışır bir gemi" olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, "Bu gemiyi Türkiye Petrolleri A.Ş.'nin envanterimize katmış olduk. İnşallah gemimiz, iskeleye yanaşması ile hızlı bir hazırlık sürecinden sonra, ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'e yola koyulacak. Bu noktada arkadaşlara başarılar diliyorum. 2017 enerji sektörü açısından önemli bir yıl oldu. Yenilebilir enerji, güneş alanı, rüzgâr alanında dünya rekorlarının kırıldığı, önemli yatırımların gerçekleştiği bir yıl oldu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
FOTOĞRAF9
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Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
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Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
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Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
Title
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
Title
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
Title
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
Title
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
Title
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
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Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla saatler kala, Kocaeli Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti.

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Türkiye'mizin enerji kapasitesi 34 milyondan, 118 milyon metreküpe arttırdığımız iki yılda, tarihi bir yıl oldu. Bir milyon metre sondajları yakaladığımız, en yüksek rakamın üç katını başardığımız bir yıl oldu. Yenilebilir açısından yurdun 3 noktasında devreye aldığımız, güneş ve rüzgar santralleri ile çok başarılı bir yıl oldu. Enerji Bakanlığı ailesi olarak tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Albayrak,

"TÜRKİYE TARİHİ VE ÖNEMLİ GÜNLERDEN GEÇİYOR"

Türkiye'nin tarihi ve önemli günlerden geçtiğinin altını çizen Bakan Albayrak, "15 Temmuz sonrası Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yakaladığı, biraya geldiğinde ne kadar büyük zaferlere imza atacağının, irade açısından önemli adımlarını yaşadığımız günlerden geçiyoruz.

15 Temmuz ruhuna ihanet etmek isteyen, ülkemizin birlik ve beraberlik içiresinde olmasını engellemeye çalışan, içerideki ve dışarıdaki kesimlerin maalesef müdahalelerine şahit oluyoruz. Gerek hükümetimiz, gerek bakanlığımız noktasında bunun zedelenmemesi için çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız. Bu vesile ile milletimiz bizlerden dualarını esirgemesinler" şeklinde konuştu.

Norveç'ten hareket eden 'Deepsea Metro-2' sondaj gemisi, dün boğazdan geçerek İzmit Körfezi'ne demirledi. Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, en kısa sürede çalışmalarını tamamlayacak.

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