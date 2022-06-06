Ekonomi Bakan Bilgin 3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün müjdelenen 3600 ek göstergeye ilişkin detayları anlattı. Bakan Bilgin, tüm memurları kapsayan bir düzenlemeyi devreye soktuklarını vurgulayarak, "3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Erdoğan açıklamasında, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." demişti.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR DEĞİŞİM"

Konunun detaylarına ilişkin TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söyledi:

"Yıl başında da asgari ücrete yüzde 50 artış yapmıştık. Orada önemli olan bazı istisnaları vergi dışı bırakmıştık. İşverene de desteğimiz oldu, asıl destek işçiye oldu.

3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Bu bir ücret düzenlemesi değil, emeklilerin ücret maaş ve ikramiyelerinin düzenlemesi.

3600, dört meslek grubuyla sınırlıydı. Kamudaki fonksiyonel hiyerarşiyi bozan durumu düzeltme teklifimizi ilettik. Bütün kamu çalışanlarını 5 milyon 300 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle lise mezunlarına dahi 600 puan artış verdik. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu.

Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu.

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim
OYNAT 03:41
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün müjdelenen 3600 ek göstergeye ilişkin detayları anlattı. Bakan Bilgin, tüm memurları kapsayan bir düzenlemeyi devreye soktuklarını vurgulayarak, '3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız.' dedi.

"ARALIK AYINDA YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

200 bin lira emekli ikramiyesi alacak bir kamu çalışanı 250 bin lira ikramiye alacak. Maaşlar değiştikçe, emekli ikramiyesi de değişecek. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme ve enflasyonu hesaba katarak yeni bir düzenleme yapacağız. Aralıktaki düzenlemeyle maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak.

Temmuz ayında da kapsamlı bir iyileştirme yapacağız. Enflasyonun olduğu bir ortamda yaşıyoruz.

Çok kapsamlı ve adil bir düzenleme yaptık, alan sınırlaması yok. Şu anda ele alacağımız ilk dosya sözleşmeli kamu çalışanlarıdır.

"İŞVERENLER SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE MÜDAHALE ETMESİNLER"

Ünlü bir iş adamları kulübü var. Bir açıklama yaptılar, asgari ücret şu olmalıdır diyorlar. Araştırdım sendikaları dahi yok. Devletin açıkladığı asgari ücret, bu rakamın altına inmemesi için bir sınır. Dolayısıyla işverenlerin dürüst tavırları olması lazım. Sendikal örgütlenmeye karşı müdahale etmemeliler. Bu hakkı engellemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet kimliğine karşı tavır almaktadır. O kulübün başkanının işi saçma sapan açıklamalar yapmak değil, önce sendikalaşmanın önünü açsın.

Şunu herkesin bilmesi lazım, Türkiye emekçilerini koruyan bir devlettir. Her sosyal mesele benim görevimdir. O dosya kapalıdır diye bir şey diyemem. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz, EYT de önümüzde."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak faizi düşürmeye devam edeceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak faizi düşürmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı: Tüm memurlara artış yapılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların tamamlanıp Meclis'e sunulacak seviyeye getirildiğini söyledi.
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Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.\" dedi.
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5,3 milyon kamu görevlisinin tamamının yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
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Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.
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Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır.
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Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır.
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Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum.
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Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.<br><br>
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Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.\"<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı: Tüm memurlara artış yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunun detaylarını aktardı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık." dedi. İşte 3600 göstergenin detayları...
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