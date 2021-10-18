Ekonomi Bakan Bilgin duyurdu Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin duyurdu: Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den binlerce öğrenciyi sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Bilgin duyurdu: Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilköğretim için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin 45 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin."

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